Controladoria consegue economia de R$ 800 mil em contas de telefone da Prefeitura

Em uma publicação na tarde desta quarta-feira, 15, em sua página no Facebook, o PREFEITO Mário Pardini anunciou que a Controladoria do Municipal conseguiu uma economia considerável nas contas de telefone da Prefeitura. Foram R$ 800 mil somente no ano de 2019.

A economia foi proveniente das seguintes ações:

1) ampliação da tecnologia VoIP, que reduz os custos de comunicação permitindo chamadas pela internet, tornando-as gratuitas entre as unidades da administração municipal;

2) Foram cortadas 60 linhas desnecessárias e serviços embutidos nas contas sem necessidade de uso, como manutenção estendida e busca automática. Isso permitiu identificar as demandas reais e evitar juros por atraso de pagamento;

3) Foi feito monitoramento das ligações com uso mais adequado ferramenta de trabalho;

4) nova licitação da telefonia móvel;

5) redução de 65 linhas ativas de telefonia móvel e estabelecimento de limite de gastos para cada linha ativa.

Segundo levantamento da Controladoria Municipal, a economia em 2019 deste serviço alcançou R$ 873.753,32. Ou seja, O valor chegava a ser de R$ 1,3 milhão pago no final de 2017. Hoje as contas de telefonia da administração estão na casa dos R$ 500 mil.

“Nossa expectativa é que até o fim do primeiro semestre de 2020 todos os equipamentos telefônicos estejam operando com a tecnologia VoIP. Queremos mais. Nossa meta, ainda neste ano, é aprimorar as centrais PABX, permitindo a inclusão de mais linhas na tecnologia VoIP, o que trará uma economia ainda maior”, disse Pardini.