Contratos do Residencial Cachoeirinha 4 serão assinados na próxima semana

Caixa Economia Federal e a Prefeitura de Botucatu deram início ao processo de entrega do Residencial Cachoeirinha 4. Os futuros moradores assinarão contratos ainda esta semana, segundo publicou nesta quinta-feira, 25, o Prefeito de Botucatu Mário Pardini.

Com a assinatura dos contratos, as famílias poderão se mudar nas próximas semanas. Depois disso, a expectativa fica por conta da unidade 3, a última do complexo do Cachoeirinha.

“No segundo semestre, devemos entregar o último residencial, o Cachoeirinha 3, e enfim poderemos ver as quase mil famílias comemorando esta oportunidade: a realização do sonho da casa própria”, escreveu Pardini.

As unidades 1 e 2 foram entregues em 2019. Houve atraso nas obras por conta de repasses não feitos pelo Governo Federal, mas que foram regularizados.

“Em 25 de junho de 2018, anunciávamos o início das inscrições para o sorteio das 992 unidades habitacionais do Cachoeirinha. Era o sonho da casa própria que começava a se tornar realidade para centenas de famílias. Dois anos depois, 500 famílias já podem chamar o Cachoeirinha de seu lar e outras 240 se preparam para fazer do apartamento sua nova moradia”, completou Pardini.