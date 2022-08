A Construtora Pacaembu está com oportunidade para a cidade de Botucatu, confira as vagas disponíveis e faça parte do nosso time!

Comprador, Eletricista, Ajudante Geral, Auxiliar de Almoxarife, Auxiliar de Departamento Pessoal, Auxiliar de Limpeza, Fiscal de Alojamento, Estagiário de Engenharia Civil e Estagiário de curso técnico de Segurança do Trabalho.

Gostou? Envie seu currículo para: [email protected]

