Construção de fábrica da Dexco em Botucatu começa em dezembro

O Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, usou suas redes sociais nesta quarta-feira, dia 17, para anunciar o início da construção da fábrica da Dexco em dezembro. A instalação da fábrica foi anunciada em julho deste ano.

Com um investimento de R$ 600 milhões e capacidade de produção de 10 milhões de m² por ano, a companhia terá a primeira fábrica com tecnologia 4.0 desde sua inauguração. Todas as linhas de produção iniciarão seus trabalhos já robotizadas, com auto diagnóstico de máquinas e prontuários para manutenção via mobile.

60 mil metros quadrados de fábrica, centenas de empregos que começam a se concretizar com o início da construção da planta da Dexco em Botucatu na primeira semana de dezembro!”, disse Pardini.

A unidade atenderá as marcas Ceusa e Portinari, produzindo placas cerâmicas de grandes formatos, que podem ser utilizadas em bancadas e fachadas, substituindo chapas de mármore. A operação complementará a produção de revestimentos cerâmicos das quatro unidades da companhia localizadas no sul do Brasil, no estado de Santa Catariana nas cidades de Urussanga e Criciúma.

O prazo de construção é de aproximadamente dois anos. A Dexco estima a geração de 350 empregos diretos na região e planeja a entrega da primeira linha de produtos produzidos no local para 2023.

A Dexco atua no mercado através das marcas – Deca, Portinari, Hydra, Duratex, Ceusa e Durafloor.

