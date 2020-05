Consórcio do Transporte Coletivo de Botucatu volta a operar em horário normal

A partir de segunda, 11, atendimento será feito individualmente, seguindo decreto da Prefeitura

O Consórcio do Transporte Coletivo de Botucatu (CTCB) volta a operar em seu horário normal, a partir de segunda-feira, 11. O atendimento será feito de forma individual, sem contato direto entre os usuários e os funcionários do serviço, de segunda a sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Ele está sediado na Rua Curuzu, 54, no Centro (próximo ao Camelódromo Municipal). No local, são oferecidos os serviços de venda de vale-transporte (tradicional e especial), manutenção e compra de créditos e atualização do cadastro.

O CTCB segue os decretos dos Poderes Públicos Municipais e Estaduais, em atenção às medidas de combate e prevenção ao coronavírus.