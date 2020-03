Conheça por dentro o novo Hospital da Unimed em Botucatu

Com a presença de médicos, autoridades e diretores estaduais e nacionais da Unimed, foi inaugurado em Botucatu na noite do último sábado, 07, seu segundo hospital na cidade. A Unidade, instalada na Vila Assumpção tem 11 mil m2 de área construída em 07 pavimentos e está preparada com tecnologia de ponta em todos os seus serviços.

Inicialmente o Hospital II terá 70 leitos de internação + 10 leitos de UTI. São 05 salas cirúrgicas, incluindo 01 sala hibrida e o mais completo Centro de Diagnóstico por Imagem do interior do Estado de São Paulo. A unidade receberá ainda o Pronto Atendimento Adulto, em funcionamento 24 horas, com retaguarda para casos mais complexos.

O Acontece Botucatu participou da solenidade de inauguração e teve acesso a toda estrutura. São equipamentos de última geração, muitos deles inéditos na cidade. O projeto conceitou buscou referências em grandes hospitais da capital paulista.

Entre as inovações do novo empreendimento pode-se citar a tecnologia de pressão invertida em ambientes de isolamento, o que garante maior segurança no tratamento de doenças infectocontagiosas, e ainda o sistema de alimentação de medicamentos, enviados para as enfermarias individualizadamente, através de dutos específicos para esse fim.



O medicamento é preparado na farmácia central de acordo com a prescrição médica a cada paciente; embalado e enviado às farmácias satélites, nas alas de internação, centro cirúrgico, UTI ou Pronto Atendimento. Esse sistema garante agilidade e reduz riscos de equívocos com a medicação.

O equipamento de Imagem – tomografia computadorizada – é de alto padrão com 160 canais, o dobro dos equipamentos instalados na região, garantindo precisão diagnóstica.

A operação do novo Hospital está prevista ainda para o mês de março, já com cirurgias de maior porte, UTI, internações e o Pronto Atendimento adulto.

