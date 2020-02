Confira os pontos turísticos abertos e gratuitos para o Carnaval em Botucatu

Na próxima semana tem o feriado de Carnaval e para quemnão gosta de cair na folia, Botucatu tem atrações de sobra para apreciar a natureza. A Prefeitura preparou uma lista completa de opções de lazer e turismo para aproveitar nos quatro dias de folga, de forma gratuita. Confira a lista de sugestões:

Atrativos naturais:

CACHOEIRA VÉU DE NOIVA

Entrada gratuita.

Com dezenas de cachoeiras catalogadas, Botucatu é uma opção perfeita para quem quer aproveitar rios e quedas d’água. A Cachoeira Véu de Noiva é uma cachoeira pública, aberta ao público e de fácil acesso. É possível estacionar o carro a poucos metros das atrações e curtir o Rio Pardo com tranquilidade. O local não conta mais cominfraestrutura de banheiros e quiosques, devido o início das obras da Barragem de Acumulação de Água, mas os visitantes conseguem desfrutar da cachoeira com tranquilidade.

Como chegar? Localizada na Rodovia Gastão Dal Farra (Asfaltada) e BCT – 476 (não pavimentada), está 12 km do Centro de Botucatu. O local abre todos os dias das 8 às 18 horas.

PARQUE MUNICIPAL “JOAQUIM AMARAL AMANDO DE BARROS”

Entrada gratuita.

Com trilhas na mata, centro receptivo para eventos e prática de educação ambiental, amplo espaço para lazer com lago, quiosques e área verde. O ponto positivo do Parque é o acesso à mata dentro da Cidade.

Como chegar? Rua Dr. José Barbosa de Barros, s/nº – Jardim Paraíso. O local fica aberto de terça-feira à domingo, da 9 às 18 horas.

RIO BONITO, MINA E ALVORADA DA BARRA

Entrada gratuita.

Bairros rurais às margens da represa do Rio Tietê, os bairros são excelentes para contemplar a natureza e tomar um banho de rio. A Orla tem deck, playground e academia ao ar livre. É possível alugar casas, passeio em barco, remo em caiaque e stand up paddle sob agendamento e monitoramento de agências de turismo receptivo. O Rio Bonito tem banheiro, lanchonete, estacionamento, sinalização, orla para caminhada e ciclovia.

Como chegar? Localizado a 30 quilômetros de Botucatu, o acesso é pela Rodovia Alcides Soares. Os bairros podem ser visitados todos os dias, 24 horas.

Botucatu conta com 23 restaurantes rurais e mais uma lista de sítios e pontos turísticos que tem acesso limitado. Para conhecer estes locais basta acessar o site:

www.botucatuterradaaventura.com.br

Atrativos culturais:

PINACOTECA FÓRUM DAS ARTES

Entrada gratuita.

Excelente opção de visita para quem quer visitar exposições e apreciar a linda arquitetura de um dos prédios antigos do Centro Histórico de Botucatu. Aberta de terça a domingo, das 11 às 17 horas, a Pinacoteca Fórum das Artes está com quatro exposições a disposição do público, entre ela “Vunerabilis”, artista brasileiro Manuel Marques-de-Souza.

MUSEU DE MINERALOGIA

Entrada gratuita

Localizado no bairro da Demétria, o Museu de Mineralogia é uma excelente opção para quem quer admirar lindas pedras e entender melhor sobre elas. As visitas podem ser feitas aos sábados, das 15 às 18 horas.

Como chegar? Pela Rodovia Gastão da Farra, até o bairro da Demétria. Na estrada de terra é preciso seguir a indicação de placas.

CENTRO HISTÓRICO

O Centro Histórico de Botucatu é uma parada obrigatória para quem gosta de contemplar a arquitetura antiga. Catedral, Prefeitura, Pinacoteca, Caridade Portuguesa, Escola Normal (EECA) e La Salle são alguns dos prédios que podem ser apreciados em uma curta caminhada. Tudo isso de graça e a qualquer hora do dia.

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA

Outro prédio com arquitetura ímpar e recém restaurado é a Estação Ferroviária. A Primeira Estação de Botucatu foi aberta em abril de 1889. Em 1906, em razão da sua importância, foi construído um novo prédio e entregue em 1934, considerado um dos mais importantes conjuntos da Estrada de Ferro Sorocabana.

Como chegar? A Estação fica na Rua Benjamin Constant, S/N. E o público pode visitar o prédio de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos sábados, domingos e feriados das 9 às 18 horas.

MORRO DE RUBIÃO JÚNIOR

Um dos mirantes mais visitados da Cidade, possui uma série de formações rochosas, além da Igreja de Santo Antônio, em forma de castelo medieval, na qual ocorrem festas religiosas. O local é aberto ao público, com área para estacionamento e sem cobrança de ingresso. Visitas noturnas são proibidas.

Como chegar? Localizada no Distrito de Rubião Júnior, pela Rodovia Domingos Sartori (pavimentada), fica a cerca de 5 quilômetros do Centro.

CAPELA DE SÃO CRISTÓVÃO

Construída as margens da Rodovia Marechal Rondon, a capela recebeu o nome de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. Este também é um dos mais belos mirantes de Botucatu, com uma vista privilegiada da Cuesta.

Como chegar? Rodovia Marechal Rondon sentido Conchas, a 12 quilômetros do Centro de Botucatu.

Saiba mais sobre estes e outros atrativos em: www.botucatuterradaaventura.com.br