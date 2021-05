Confira os endereços dos 49 pontos de vacinação em massa de Botucatu

Botucatu terá no próximo domingo, dia 16, a vacinação em massa em estudo clínico da Oxford/Aztrazeneca, Fiocruz e Unesp. Serão 45 locais de vacinação para quem tem título eleitoral em Botucatu.

Nesses locais o cidadão deverá levar o título eleitoral, documento com foto e comprovantes de residência. São 45 pontos de vacinação com 303 seções, as mesmas utilizadas na eleição.

Portanto, você se vacinará na sua escola de votação, com a respectiva seção que consta em seu título.

Confira no link abaixo e se programe.

Locais para vacinação: endereço de seções

E para quem não tem título?

A Prefeitura de Botucatu definiu os pontos de vacinação em massa para quem não tem o título eleitoral no município. Os pontos são:

-Quadra coberta do Sesi

-Quadra coberta da Escola Francisco Marins (Rubião Júnior)

-Ginásio Paralímpico (ao lado do Ginásio Municipal)

-Ginásio Heróis do Araguaia (Jardim Iolanda)

Nesses locais o cidadão deverá comprovar residência em Botucatu para receber o imunizante. No total, são 49 pontos definidos, com 303 “seções de vacinação”.