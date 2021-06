Confira o que abre e o que fecha neste feriado em Botucatu

O comércio de Botucatu irá funcionar normalmente nesta quinta, 03, feriado de Corpus Christi. Segundo divulgado no site do Sincomércio, as lojas de rua abrirão suas portas das 10h00 às 17h00 neste feriado.

O Shopping Botucatu funcionará dentro de seu horário especial, como já ocorre aos domingos e feriados. Bancos ficarão fechados, funcionando apenas os caixas eletrônicos.

Serviços públicos

A Prefeitura de Botucatu informa as repartições públicas municipais não funcionarão na quinta-feira, 3, feriado e na sexta-feira, 4, ponto facultativo. O expediente voltará ao normal na próxima segunda-feira, 7.

Saúde –

Os Prontos Socorros Adulto e Pediátrico, localizados na Vila Assumpção e Vila dos Lavradores, respectivamente, bem como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) e a Central de Ambulâncias (0800-772-1415) atenderão normalmente a população em esquema de plantão 24 horas.

A Central Covid funcionará nesta quinta e sexta-feira, das 7 às 19 horas (3811-1519), bem como os dois pontos de coletas de exames para Covid-19 (Hospital do Bairro e Posto de Saúde da Vila São Lúcio).

Já as unidades de saúde não funcionarão, seguindo o expediente da Prefeitura. Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria Municipal da Saúde (3811-1100).

Educação –

As Escolas Municipais de Ensino Fundamental I e Educação Infantil, seguirão o expediente da Prefeitura, com aulas suspensas nos dias 3 e 4 de junho. A exceção fica por conta do CEI Claudeval Luciano da Silva, CEI Professor Ruy Amado Piozzi e CEI Canal Comunitário, que atenderão na quinta e sexta-feira em sistema de plantão para alunos de 0 a 3 anos, cujos pais trabalharão nesses dias. Mais informações na Secretaria Municipal de Educação (3811-3150). Escolas particulares e estaduais estarão fechadas.

Limpeza Pública –

A coleta de lixo domiciliar será realizada normalmente nesta quinta e sexta-feira. Já a Coleta Seletiva não funcionará na quinta-feira, retornando na sexta-feira.

Mercado Municipal –

O Mercado Municipal “Vereador Progresso Garcia” estará fechado na quinta-feira, 3, voltando a atividade na sexta-feira, 4.

Transporte Coletivo –

O transporte coletivo atuará na quinta-feira, 3, com tabela horária de sábado. Já na sexta-feira, 4, seguirá com a tabela de dia útil. A população pode consultar horários e itinerários no https://www.botucatu.sp.gov.br/transporte-coletivo .