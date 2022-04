Confira o funcionamento dos serviços públicos no feriado prolongado em Botucatu

A Prefeitura de Botucatu informa que as repartições públicas não funcionarão nos feriados de quinta-feira, 14, aniversário de 167 anos do Município, e sexta-feira, 15, Sexta-feira Santa, que antecede o domingo de Páscoa. O atendimento voltará ao normal na segunda-feira, 18.



Saúde – Os Prontos-Socorros Adulto e Pediátrico, localizados na Vila Assumpção e Vila dos Lavradores, respectivamente, bem como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU192) e a Central de Ambulâncias (0800-772-1415) atenderão normalmente a população em esquema de plantão 24 horas. O Hospital do Bairro estará aberto nos dias 14 e 15, das 7h às 18h30 para testes de Covid-19 (3811-1519).



Já as Unidades de Saúde seguirão o expediente da Prefeitura. Mais informações podem ser obtidas no (14) 3811-1100 (Secretaria Municipal de Saúde).



Educação – Nos dias 14 e 15 o atendimento estará suspenso em todas as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. No dia 14 e 16, quinta-feira e sábado, apenas CEI Ruy Amado Piozzi, na Vila dos Lavradores e CEI Canal Comunitário, no Centro, atenderão em sistema de plantão alunos de quatro meses a 3 anos. As aulas retornam ao normal na segunda-feira, dia 18.



Mercado Municipal – O Mercado Municipal “Vereador Progresso Garcia” estará aberto na quinta-feira, dia 14 e fecha no dia 15, Sexta-feira Santa, reabrindo normalmente no sábado, 16.



Limpeza Pública – A coleta de lixo domiciliar e seletiva será realizada normalmente nos feriados de quinta e sexta-feira, 14 e 15 de abril.



Ecoponto – O ecoponto localizado na Rua Maj. Nicolau Kuntz, nºs. 1299-1201, na Cohab 4, vai funcionar normalmente nos dias 14 e 15, das 08h às 18h.



Parque Municipal – O Parque Municipal Joaquim Amaral Amando de Barros, localizado na Rua Dr. José Barbosa de Barros, no Jardim Paraíso, irá abrir normalmente nos dois dias de feriado, das 9h às 18h.



Cachoeira da Marta – O Parque Natural Municipal Cachoeira da Marta estará aberto à visitação pública nestes feriados em horário normal, das 9 às 16h. O Parque está localizado na Rod. Mal. Rondon – Recanto da Amizade.

Setor de Serviços

–Os bancos fecham nos dias 14 e 15, retornando na segunda-feira em horário tradicional de atendimento ao público.

–O comércio de rua funcionará nesta quinta, dia 14, das 09h00 às 17h00. Na sexta-feira as lojas fecham, retornando o atendimento no sábado a partir das 09h00.

–O Shopping Botucatu Nos dias 14 e 15, o Shopping irá funcionar em horário especial a partir das 11h. Já as lojas abrirão das 14h às 20h e a praça de alimentação das 11 às 22h.

