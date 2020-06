Confira o funcionamento dos serviços públicos em Botucatu no feriado

A Prefeitura de Botucatu informa que o expediente nas repartições públicas municipais seguirá um cronograma diferenciado por conta do feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira, 11. O expediente nas repartições públicas municipais não funcionará na quinta-feira, 11, feriado, e sexta-feira, 12, ponto facultativo.

O expediente retornará na segunda-feira, 15, seguindo o estabelecido pelo decreto nº 11.941, com os prédios municipais fechados para o atendimento ao público e os servidores realizando suas funções em esquema de home-office, exceto as atividades ao ar livre.

Saúde – Os Prontos-Socorros Adulto e Pediátrico, localizados na Vila Assumpção e Vila dos Lavradores, respectivamente, bem como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) e a Central de Ambulâncias (0800-772-1415) atenderão normalmente a população em esquema de plantão 24 horas. Já as unidades de saúde seguirão o expediente da Prefeitura. A Central Coronavírus continuará atendendo normalmente pelo telefone (14) 3811-1519. Mais informações pela Secretaria Municipal de Saúde (14) 3811-1100.

Transporte público – As linhas do serviço de transporte público em Botucatu seguirão operando em escala de domingo. Mais informações através do site da Semutran (semutran.botucatu.sp.gov.br/linhas.html).

Limpeza Pública – A coleta de lixo domiciliar será realizada normalmente. Já a Coleta Seletiva, seguirá o cronograma da Prefeitura.

Mercado Municipal – O Mercado Municipal “Vereador Progresso Garcia” fechará na quinta-feira, 11, retornando o atendimento normalmente na sexta-feira, 12.

Comércio – Comércio de rua não abrirá neste feriado.

Shopping Botucatu – Praça de Alimentação das 11h00 às 21h00 e Lojas das 14h00 às 20h00.

Banco- Os bancos estarão fechados, sendo que os clientes poderão usar os terminais eletrônicos.