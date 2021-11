Confira o que abre ou fecha neste feriado em Botucatu

O comércio de Botucatu fica fechado nesta segunda-feira, 15, feriado da proclamação da república. As lojas voltam a abrir amanhã a partir das 9h00.

O Shopping Park Botucatu abre, mas com seu funcionamento específico para domingo e feriados (Veja no site do empreendimento). Os bancos não funcionam, retomando as atividades nesta terça-feira, 16.

Serviços públicos

A Prefeitura de Botucatu informa que as repartições públicas não funcionarão na próxima segunda-feira, 15, feriado nacional em comemoração à Proclamação da República. O atendimento voltará na terça-feira, 16.

Saúde – Os Prontos-Socorros Adulto e Pediátrico, localizados na Vila Assumpção e Vila dos Lavradores, respectivamente, bem como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) e a Central de Ambulâncias (0800-772-1415) atenderão normalmente a população em esquema de plantão 24 horas. A Central Covid ficará aberta das 7 às 19 horas (3811-1519).

Já as Unidades de Saúde seguirão o expediente da Prefeitura. Mais informações pela Secretaria Municipal da Saúde (3811-1100).

Educação – O atendimento estará suspenso em todas as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. As aulas retornam ao normal na terça-feira, dia 16.

Mercado Municipal – O Mercado Municipal “Vereador Progresso Garcia” estará fechado no dia 15 de Novembro.

Limpeza Pública – A coleta de lixo domiciliar será realizada normalmente no feriado do dia 15. Já a Coleta Seletiva retorna às atividades na terça-feira, 16.

