Confira o expediente das repartições públicas municipais no feriado de 09 de julho

A Prefeitura de Botucatu informa que as repartições públicas não funcionarão nesta sexta-feira, 09, devido ao feriado da Revolução Constitucionalista.

Os Prontos-Socorros Adulto e Pediátrico, localizados na Vila Assumpção e Vila dos Lavradores, respectivamente, bem como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) atenderão normalmente a população em esquema de plantão 24 horas. Já as Unidades de Saúde seguirão o expediente da Prefeitura. Mais informações podem ser obtidas através da Secretaria Municipal da Saúde (14-3811-1100).

As escolas da Rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental e Etapas) estão em recesso escolar no período de 7 a 27 de julho.

Os CEI Claudeval Luciano da Silva (Creche do Comércio do Centro) e Canal Comunitário, também no Centro, e o CEI Ruy Amado Piozzi, na Vila dos Lavradores, atenderão as crianças de zero a três anos em sistema de plantão no dia 09 de julho.

No sábado, 10, apenas os CEI Claudeval e CEI Canal Comunitário atenderão em sistema de plantão alunos de 0 a 3 anos.

O transporte coletivo em Botucatu na sexta-feira, 09, atenderá de acordo com a escala de sábado. Os itinerários podem ser consultados no site https://www.botucatu.sp.gov.br/transporte-coletivo

A coleta de lixo domiciliar será realizada normalmente nesta sexta-feira, 09. Já a coleta seletiva retorna na próxima segunda-feira, 12.

O Mercado Municipal “Vereador Progresso Garcia” funcionará na sexta-feira, 09, das 07 às 18 horas, bem como no sábado, 10. No domingo, o horário de funcionamento será das 07 às 12 horas.