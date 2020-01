Condição de chuva permanece em Botucatu durante o fim de semana

As condições de instabilidades no estado de São Paulo continuam nesta sexta-feira, com muitas nuvens e com áreas de chuvas acompanhadas por trovoadas isoladas, a qualquer hora o dia.

No final de semana, esse sistema continuará estacionário e o tempo permanece instável, com céu nublado a parcialmente nublado, com áreas de chuvas esparsas, algumas mais intensas, principalmente entre a tarde e à noite. Temperaturas em leve declínio.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, a sexta-feira será instável, com volume de chuva estimado em 17 milímetros. Temperatura máxima de 29 graus.

No sábado, 01, o volume de chuva é estimado em 19 milímetros, com temperatura máxima de 28 graus. O cenário se mantem o mesmo para o domingo, 02.