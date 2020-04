Concurso da Prefeitura e expediente das repartições municipais sofrem alterações

A Prefeitura de Botucatu, através do decreto de nº 11.981, prorroga até o dia 15 de maio a suspensão dos atendimentos presenciais das repartições públicas municipais. Desde o último dia 23 de março, os prédios municipais estão fechados para o atendimento ao público, em decorrência da prevenção do contágio da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Os serviços realizados ao ar livre, como os desempenhados pela Secretaria de Infraestrutura (obras, limpeza pública, zeladoria, jardinagem, e outros) continuarão a ser realizados sem alterações.

Servidores municipais, mesmo com o fechamento dos prédios públicos, continuarão atuando de casa, em sistema de home office. O contato entre a população e o serviço público poderá ser feito através dos telefones e endereços de e-mail que constam no decreto 11.941.

Outra alteração se dá para o Concurso Público anunciado pela Prefeitura neste ano de 2020. Ficam suspensas as datas das provas previstas nos editais 001 e 002/2020, que se realizariam no dia 17 de maio de 2020.

A nova data de realização das provas será publicada oportunamente pela Prefeitura, através da empresa responsável pelo concurso. Os candidatos que se inscreveram no tempo hábil, permanecerão com as inscrições confirmadas.