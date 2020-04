Concurso da Prefeitura de Botucatu será prorrogado em virtude do coronavírus

Concurso prorrogado em Botucatu

A Prefeitura de Botucatu irá prorrogar o término das inscrições para o concurso público, com prova inicialmente prevista para o dia 17 de maio, por conta do coronavírus. Além disso, a realização da prova está suspensa temporariamente.

A informação foi dada na manhã desta terça-feira, 28, pelo Prefeito Mário Pardini durante entrevista ao programa Bom Dia Criativa na Rádio Criativa FM.

A Prefeitura concluiu o trâmite com toda a documentação para suspensão temporária do processo, com prorrogação do prazo de inscrição, que se encerrou no dia 26. Uma nova data ainda será marcada e divulgada.

De acordo com a administração, quem pagou não perderá o valor, que ficará constado para a nova data que ainda será definida. O processo está sob responsabilidade da Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS, através da Coordenadoria de Apoio a Instituições Públicas – CAIPIMES.

As funções previstas são: administrador de museu, agente de combate a endemias, agente comunitário de saúde, agente fiscalizador, analista de procuradoria, analista de projeto de construção, armador, assistente técnico de cultura, assistente técnico de trânsito, atendente de museu, auditor fiscal da receita municipal, auxiliar administrativo, auxiliar de consultório dentário, auxiliar de coveiro, auxiliar de cultura, auxiliar de enfermagem, auxiliar de topógrafo, bibliotecário, borracheiro, coveiro, contador, cuidador, eletricista semafórico, encanador, fiscal de rendas, fonoaudiólogo, Guarda Civil Feminino, Guarda Civil Masculino, Inspetor de alunos, jardineiro, lavador de veículos, letrista, médico (clínico), médico (ginecologista), médico (pediatra), médico do trabalho, nutricionista, operador de maquinas pesadas, orientador de esportes e recreação, pedreiro, pintor, procurador jurídico, professor de Educação Básica (Educação Especial), professor de Educação Básica (1º ao 5º ano), psicólogo, técnico agrícola, técnico de enfermagem, trabalhador braçal, tratorista, veterinário e vigia.

As remunerações são específicas para cada cargo, variando de R$1.119,07 a R$2.712,99 mais vale compras e outros benefícios, segundo edital.