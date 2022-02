Concessionária deve instalar lombadas na Gastão Dal Farra ainda este mês

A Concessionária Rodovias do Tietê deve instalar lombadas na Rodovia Gastão Dal Farra até o final de fevereiro. O prazo foi definido nesta quinta-feira, dia 03, em reunião na Artesp ( Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo) na capital paulista.

O encontro contou com as presenças de representantes da Rodovias do Tietê e do Prefeito de Botucatu Mário Pardini. A reunião foi presidida pelo Diretor geral da Artesp, Milton Persolli.

A instalação desse dispositivo é assunto antigo. Em julho do ano passado a concessionária tinha se comprometido a colocar lombadas na via após vários atropelamentos de Tamanduás-bandeira.

Na oportunidade, participaram do encontro representantes do IB/Unesp, moradores do bairro Demétria, representantes da Prefeitura, Concessionária Rodovias do Tietê e Poder Legislativo. A instalação, porém, nunca saiu do papel. Havia a necessidade de uma autorização da Artesp.

A colocação das lombadas foi confirmada pelo Prefeito de Botucatu, Mário Pardini. Ele usou as redes sociais para informar a instalação do dispositivo a longo de 3 quilômetros.

“Na próxima semana a Rodovias do Tietê se comprometeu a iniciar a construção de lombadas em um trecho de 3km da Rodovia Gastão Dal Farra, como forma de prevenção de acidentes com condutores, pedestres e envolvendo a fauna”, disse o Prefeito Mário Pardini em postagem no Facebook.

A alternativa mais viável e imediata para evitar o atropelamento de animais é a colocação de redutores de velocidade (lombadas) ao longo da rodovia.

Para que estes dispositivos sejam colocados, será necessária uma iluminação especial nesses pontos. Essa será uma tarefa da Prefeitura de Botucatu.

Ao longo dos últimos 18 meses foram cinco animais da espécie ameaçada de extinção que morreram atropelados.

