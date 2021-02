Comércio Varejista é o que mais emprega em Botucatu, diz Seade

Segmento representa 17,1% dos empregos no município (foto: Acontece Botucatu)

O comércio varejista é o que mais emprega em Botucatu. É o que mostrou nesta semana a Fundação Seade, órgão vinculado ao Governo do Estado, que disponibilizou uma plataforma interativa de consulta de dados sobre os municípios do Estado de São Paulo.

Segundo os números, o comércio varejista é responsável por 17, 1% dos empregos em Botucatu, segundo estatísticas baseadas no ano de 2020. Em segundo lugar vem o setor de fabricação de veículos automotores, onde se destacam as indústrias Caio e Irizar.

Em terceiro lugar aparece o setor de atividades de atenção à saúde, com 9,3%. Botucatu é considerada um polo regional de saúde, com diversos equipamentos como Hospital das Clínicas, Hospital Estadual, Casas Terapêuticas, Unidades de Saúde, além dos serviços da rede particular, como Hospitais e Clínicas, entre outras.

A lista completa ainda traz seguimentos como agricultura, pecuária, administração pública, alimentação, entre outros. Veja ranking completo abaixo.

As informações do Painel Municípios estão dispostas em gráficos, tabelas e mapas, agrupados em cinco tópicos: População, Economia, Emprego, Saúde e Educação.

No tópico População, o painel exibe dados sobre a população total do município, a densidade demográfica, a população por sexo e por faixa de idade, o grau de urbanização e o número de habitantes por domicílio.

No item Economia, há informações sobre o PIB municipal, o PIB per capita, a distribuição da riqueza material entre indústria, serviços e agricultura, o valor das exportações e das importações e a produção agropecuária.