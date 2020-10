Comércio, Shopping e outros estabelecimentos poderão funcionar por 10 horas em Botucatu

Cidade já está há dois meses com essa flexibilização na economia – Foto Acontece Botucatu

Botucatu se manterá na chamada Fase Amarela do plano São Paulo. A informação foi confirmada nesta sexta-feira, dia 09, em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, após reavaliações de todas as regiões do estado.

Essas reavaliações são realizadas agora de forma mensal, segundo o Governo Paulista. Toda a região da chamada DRS-6, que inclui Botucatu, se mantém na fase amarela. Botucatu já está há 2 meses neste cenário.

No último mês todos os setores permitidos nesta fase estão funcionando por 10 horas a partir de agora, não mais 8 como era antigamente. Isso inclui comércio, Shopping, bares, restaurantes, academias, entre outros.

No anúncio de hoje 6 regiões foram para a faixa verde, entre elas Piracicaba, Campinas, Capital Paulista e Baixada Santista. Essas regiões podem funcionar por 12 horas os setores da economia.

A nova classificação pode ser conferida aqui

O que pode em cada fase:

Fase vermelha: Permitido o funcionamento apenas de serviços essenciais.

Fase laranja: Também podem reabrir imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércio e shoppings podem reabrir, mas com restrições.

Fase Amarela: Também podem reabrir salões de beleza, bares, restaurantes, academias, parques e atividades culturais com público sentado podem funcionar, mas com restrições.

Fase verde: Também podem reabrir eventos, convenções e atividades culturais com público em pé poderão voltar a acontecer quando houver uma estabilidade de quatro semanas do estado de São Paulo na fase verde (4), também com restrições.