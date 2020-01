Comércio e bancos voltam a funcionar nesta quinta-feira, 02, em Botucatu

Os bancos retomam suas atividades nesta quinta-feira, 02, normalmente a partir das 10h00. As agências ficaram fechadas nos dias 31/12 e 01. Segundo a Febrabam, boletos com vencimentos durante o feriado poderão ser pagos hoje.

Já o comércio de Botucatu começa a funcionar em horário diferente do convencional. As lojas devem abrir a partir das 13h00, com fechamento às 18h00. Comerciantes e comerciários trabalharam normalmente até o dia 31, fechando as portas no dia 01.

O Shopping Botucatu volta com suas atividades normais. O empreendimento ficou fechado durante esta quarta-feira, primeiro dia do ano.

O horário de funcionamento do Shopping Botucatu é das 10 às 22 horas (segunda a sábado); domingos e feriados das 11 às 22 horas (praça de alimentação) e das 14 às 20 horas (lojas).

E os serviços públicos?

O atendimento do serviços públicos volta ao normal nesta quinta-feira, 02. Nas repartições municipais, por exemplo, o trabalho recomeça partir das 13 horas.

Os Prontos-Socorros Adulto e Pediátrico, localizados na Vila Assumpção e Vila dos Lavradores trabalharam normalmente durante a passagem do ano. Já as unidades de saúde retornam amanhã.

A coleta de lixo domiciliar e de materiais recicláveis, suspensa neste dia 1°, quarta-feira, será realizada normalmente nesta quinta-feira. O transporte coletivo rodará normalmente.