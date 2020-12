Comércio de Botucatu não fechará as portas, diz Prefeito

O comércio de Botucatu não fechará as portas neste momento. A informação foi dada nesta quinta-feira, dia 03, pelo Prefeito de Botucatu, Mário Pardini.

Durante entrevista à Rádio Criativa, ele desmentiu boatos de que tudo fechará novamente. Ele afirmou que o cenário mudará apenas se houver um colapso na rede pública com aumento de casos, o que hoje não não ocorre.

Lembrando que Botucatu, assim como todo estado, está na fase amarela, mas o comércio está funcionando 10 horas por dia com algumas restrições.

No início da pandemia os comerciantes foram obrigados a fechar as portas, o que gerou enormes prejuízos. A Prefeitura chegou a entrar na justiça contra o Governo do estado.

Com Botucatu avançando nas fases, houve flexibilização das atividades. Veja a entrevista completa de Pardini no link abaixo.