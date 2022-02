Comércio de Botucatu não abrirá na segunda-feira de Carnaval, dia 28

Arquivo Acontece Botucatu

O comércio de Botucatu não abrirá no dia 28 de fevereiro, segunda-feira de Carnaval. A informação foi reforçada nesta terça-feira, dia 15, em comunicado do Sincomercio (entidade patronal).

O calendário estabelecido em parceria com o Sincomerciarios (entidade dos colaboradores) já previa essa data de descanso. Tradicionalmente a folga na segunda-feira de Carnaval é trocada pelo dia de trabalho em 09 de julho, feriado paulista.

A folga, porém, é apenas para o chamado comércio de rua. Shopping e estabelecimento de gêneros alimentícios (bares, lanchonetes e restaurantes) possuem outras regras e sindicatos.

No estado

Recentemente o governo de SP decretou ponto facultativo nas repartições públicas do Estado de São Paulo entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março por conta do Carnaval. O decreto passa a valer na segunda, dia 28, e se estende até as 12h da quarta-feira de Cinzas, dia 2 de março.

