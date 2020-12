Comércio de Botucatu não abre no sábado, dia 02, conforme calendário pré-definido

O comércio de Botucatu não irá abrir suas portas neste sábado, dia 02. O fato já estava programado no calendário conjunto de Sincomerciários e Sincomércio.

“Já estava acertado com o sindicato, trabalhamos no sábado depois do Natal e sábado após ano novo fechamos, ou seja, comércio fechado nos dias 01, 02, 03”, disse Fátima Baldini, Presidente do Sincomercio, em entrevista à Rádio Municipalista na última semana.

O comércio de Botucatu abrirá suas portas na segunda-feira, dia 04. Na última semana, no chamado pós Natal, as lojas abriram normalmente após um decreto municipal que autorizava os setores da economia no funcionamento, mesmo com o Estado se colocando na chamada fase vermelha.