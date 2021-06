Comércio de Botucatu funcionará no feriado desta quinta-feira, 03

O comércio de Botucatu irá funcionar normalmente no feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira, 02. A informação já tinha sido divulgada na última semana pelo Sincomércio.

O comércio está funcionando dentro da fase de transição do estado. Segundo divulgado no site do Sincomércio, as lojas de rua abrirão suas portas das 10h00 às 17h00 neste feriado.

O Shopping Botucatu funcionará dentro de seu horário especial, como já ocorre aos domingos e feriados. Bancos ficarão fechados, funcionando apenas os caixas eletrônicos.