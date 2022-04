Comércio de Botucatu funcionará no feriado de aniversário, dia 14

Arquivo Acontece Botucatu

O comércio de Botucatu ficará com portas abertas na próxima quinta-feira, dia 14 de abril, aniversário da cidade. É o segundo ano seguido que as lojas abrem no feriado municipal.

O funcionamento é um acordo coletivo de trabalho entre Sincomerciarios (empregados) e Sincomercio (Entidade patronal).

O horário estabelecido será das 09h00 às 17h00. Segundo a ACEB, as lojas terão descontos especiais nessa campanha de aniversário do comércio.

Em 2022 serão diversas campanhas realizadas, tendo ainda na programação as seguintes datas:

Aniversário de Botucatu

Dia das Mães

Dia dos Namorados

Dia dos Pais

Dia das Crianças

Black Friday

Natal

Shopping no feriado

Nos dias 14 e 15, o Shopping irá funcionar em horário especial a partir das 11h. Já as lojas abrirão das 14h às 20h e a praça de alimentação das 11 às 22h.

