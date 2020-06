Comércio de Botucatu funcionará com sistemas delivery e drive-thru, diz Pardini

O Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, editou nesta segunda-feira, 29, um decreto sobre o funcionamento do comércio de Botucatu durante a fase vermelha. Segundo o documento, o comércio funcionará em sistemas delivery e drive-thru.

“De forma muito responsável, respeitando o controle e combate da doença em Botucatu e sem deixar de nos preocupar com a economia, decreto o funcionamento das atividades do comércio na Cidade, nos sistemas delivery e drive-thru”, disse Pardini.

O Decreto Municipal é obrigatório para disciplinar o funcionamento da economia após determinação do Estado. Nesta fase, apenas serviços chamados de essenciais podem abrir suas portas ao público.

“Essa medida tem total respaldo das autoridades de saúde do nosso Município que endossam a medida com uma nota técnica, considerando a estabilidade de todos os indicadores e respeitando a deliberação do decreto estadual”, completa.

Bares, lanchonetes, restaurantes e similares não podem funcionar para o público, apenas com entregas. O comércio de rua e Shopping não podem abrir as portas, segundo o decreto estadual, fazendo delivery e drive-thru, conforme o decreto municipal.

A fase vermelha do chamado Plano São Paulo, começa teoricamente hoje, de acordo com o que foi divulgado pelo próprio governo paulista. O decreto municipal também começa a valer na mesma data.

Apesar disso, em entrevista à Rádio Clube FM nesta segunda-feira, a Presidente do Sicomercio, Fátima Baldini, disse que o comércio de Botucatu ainda funcionará hoje. As atividades com as restrições começariam nesta terça-feira, dia 30.

