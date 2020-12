Comércio de Botucatu funciona neste domingo até às 17 horas

As lojas do comércio de Botucatu entram na última semana do chamado horário especial de final de ano. Neste domingo, dia 20, o chamado comércio de rua ficará aberto até às 17 horas.

O funcionamento nos domingos que antecedem o Natal está estabelecido na lei 5.593/14. No último domingo, dia 13, as lojas também abriram até às 17 horas.

Desde a última segunda-feira, dia 14, as lojas estão funcionando até às 22 horas durante a semana. Essa programação vai até quarta-feira, 23.

Confira como foi o calendário esse ano: