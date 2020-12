Comércio de Botucatu funciona hoje até às 17 horas; Shopping abre até às 22 horas

Atividades em Botucatu funcionam neste sábado após decreto municipal

O comércio de Rua em Botucatu abre suas portas às 9h00, com fechamento às 17h00, conforme estava previsto em calendário conjunto de Sincomércio e Sincomerciários. O Shopping Botucatu também abre suas portas até às 22 horas.

Fica facultado, porém, o fechamento para os lojistas que não queiram abrir suas portas. Havia até o Natal a dúvida sobre o funcionamento da economia no município, desde que o estado entrou na chamada fase vermelha neste fim de ano.

A Prefeitura de Botucatu publicou em seu semanário na manhã desta sexta-feira, dia 25, o Decreto 12.165, que disciplina o funcionamento da economia de Botucatu nos dias 26, 27 e 28, período em que o estado estará na fase vermelha do Plano São Paulo estipulado pelo Governador João Doria.

No documento editado pelo Prefeito Mário Pardini, fica facultado o funcionamento dos setores de economia do Município a partir deste sábado, dia 26. Portanto, Botucatu poderá não seguir o calendário do Governo do Estado de São Paulo, que estipulou medidas mais rigorosas entre o natal e fim de ano.

De acordo com o anúncio do Governo do estado na terça-feira, 22, apenas serviços essenciais como transporte, saúde, padarias, mercados e farmácias poderão funcionar nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e 1, 2 e 3 de janeiro. relembre aqui

Com o posicionamento da Prefeitura, decidido em conjunto com sindicatos, bares, restaurantes e similares, os estabelecimentos deverão abrir hoje e também no dia 02 de janeiro, exceto o comércio de rua neste dia, que já não abriria após o ano novo, conforme calendário previamente definido. A cidade, como todo estado, está na fase amarela atualmente.

Na terça-feira, 22, o governo Doria também anunciou que em janeiro nenhuma região vai para fase verde, a menos restritiva, e que a reclassificação do estado, que estava marcada para o próximo dia 4, foi adiada para o dia 7 de janeiro.

Veja o decreto municipal abaixo.