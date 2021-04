Comércio de Botucatu ficará fechado no próximo sábado, Dia do Trabalho

O comércio de Rua em Botucatu ficará fechado no feriado do trabalhador, comemorado no 01 de maio, próximo sábado. O fechamento das lojas se dará após negociações entre Sincomercio (entidade patronal) e Sincomerciario (entidade dos funcionários).

Um documento foi assinado entre os presidentes dos sindicatos, Fátima Baldini (Sincomercio) e Sérgio Ortiz (Sincomerciarios) na questão do não funcionamento.

Nos dois últimos feriados, dias 14 (aniversário de Botucatu) e 21 (Tiradentes) o comércio de rua em Botucatu funcionou normalmente. Aliás, o último feriado causou polêmica, após os dirigentes anunciarem que não haveria expediente, voltando atrás horas depois.

Os corredores comerciais de Botucatu estão trabalhando dentro da fase de transição do Plano SP desde o último dia 19.

Shopping

Já o Shopping Botucatu abrirá suas portas amanhã das 10h00 às 20h00. O empreendimento também está trabalhando dentro da fase de transição. Com regras e sindicatos diferentes, funcionará com suas operações, incluindo praça de alimentação.