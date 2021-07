Comércio de Botucatu ficará fechado nesta segunda-feira, 26, feriado de Sant’Ana

Comércio voltará na terça-feira, 27

O comércio de Botucatu não funcionará no feriado municipal de Sant’Ana. A informação foi divulgada durante esta semana pelo Sincomercio (Comércio Varejista) de Botucatu.

A exceção ficará para o Shopping Botucatu, que funcionará dentro de seu horário especial, como já ocorre aos domingos e feriados. Estabelecimento de gêneros alimentícios devem abrir, segundo o Sincomercio.

Bancos ficarão fechados, funcionando apenas os caixas eletrônicos. O feriado da Padroeira de Botucatu será na próxima segunda-feira, dia 26.

No último feriado, em 09 de julho (Revolução paulista) o comércio abriu normalmente. O mesmo ocorreu nos feriados de abril (14 e 21), aniversário da cidade e Tiradentes, respectivamente. No dia 01 de maio (Dia do Trabalho) as lojas ficaram fechadas.

