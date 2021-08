Comércio de Botucatu ficará aberto hoje até às 20 horas

O comércio de Botucatu ficará aberto das 09h00 às 20h00 na próxima sexta-feira, dia 06. O fato ocorrerá em virtude do Dia dos Pais, comemorado no domingo, dia 08. Já no sábado, dia 07, o horário volta ao normal, ou seja, até às 17 horas.

No último domingo, dia 01, o chamado comércio de rua ficou aberto até às 17 horas também visando as compras para o Dia dos Pais. O comércio de Botucatu está funcionando normalmente em dias convencionais das 09h00 às 18h00.

