Comércio de Botucatu ficará aberto até às 22 horas na segunda, dia 11

Já na terça, feriado de 12 de outubro, as lojas estarão fechadas

Nesta segunda-feira, 11, véspera de feriado de 12 de outubro, Dia da Padroeira do Brasil, quando também é comemorado o Dia das Crianças, o comércio e bancos funcionam em horário normal em Botucatu. Já as repartições públicas estão fechadas por conta do ponto facultativo.

Na segunda-feira as lojas poderão ficar abertas até ás 22h00, segundo comunicado do Sincomércio, entidade que representa os comerciantes da cidade. O objetivo é alavancar a venda de brinquedos e roupas infantis.

Já nesta terça, 12, feriado nacional, comércio e bancos fecham. Os bancos estarão apenas com serviços de caixas eletrônicos.

A exceção ficará para o Shopping Botucatu, que funcionará dentro de seu horário especial, como já ocorre aos domingos e feriados. Estabelecimentos de gêneros alimentícios podem abrir, sendo de categoria diferente.