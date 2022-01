Comércio de Botucatu fará campanha promocional a partir de sexta-feira, 07

O Comércio de Botucatu fará uma campanha promocional para liquidar o estoque de Natal. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 05, pelo Presidente da ACEB, Ricardo Pauletti.

Denominada de ‘Mais Ofertas Botucatu’, os lojistas darão descontos que podem chegar a 50%, dependendo do ramo de atuação de cada lojista. Cada setor tem um tipo de tributação, o que possibilita ou não um desconto maior.

“Entramos em contato com alguns associados e chegaram a informar que podem chegar a 50%. Dependendo do ramo de atividade e linha de produto, existem diferentes margens de impostos e diferentes custos. Então a gente não pode dizer que vai fazer desconto em todos os segmentos no mesmo valor. Esse desconto cabe ao empresário e comerciante, mas também cabe ao consumidor pesquisar par que ele faça uma compra do que ele precisa em um valor bem bacana”, disse Ricardo Pauletti em entrevista à Criativa FM.

A campanha terá vigência de 07 a 14 de janeiro. A ação visa fortalecer o comércio em campanhas que serão a partir de agora mais frequentes.

Em 2022 serão diversas campanhas realizadas, como Ofertas carnaval, Aniversário de Botucatu, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Black Friday e Natal.

