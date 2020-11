O comércio de Botucatu divulgou alterações no horário de funcionamento para o final do ano. No próximo dia 27, sexta-feira, quando será realizada a Black Friday, as lojas ficarão abertas das 9h00 às 22h00.

Já a partir do dia 5 de dezembro, começa o horário especial de Natal. Confira no calendário abaixo: