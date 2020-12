As lojas do comércio de Botucatu começam nesta segunda-feira, 07, o horário espeical de final de ano. De hoje até o dia 11, sexta-feira, as lojas funcionam até às 20 horas.

No sábado, 12, o fucionamento será normal, das 9 às 17 horas. Nos dois domingos que antecedem o Natal, os horários serão 9 às 17 horas (domingos 13 e 20).

A partir do dia 14, próxima segunda-feira, as lojas funcionam até às 22 horas.

confira o calendário: