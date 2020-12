Comércio de Botucatu começa a funcionar até às 22 horas a partir de hoje

As lojas do comércio de Botucatu já trabalham no chamado horário especial de final de ano. A partir desta segunda-feira, dia 14, os estabelecimentos começam a funcionar até às 22 horas, como ocorre tradicionalmente nesta época.

Até a última semana as lojas abriram até às 20 horas. O calendário foi divulgado ainda no começo do mês de novembro e está de acordo com os sindicatos que da categoria.

Ontem funcionou até às 17 horas. Abrir aos domingos que antecedem o Natal está estabelecido na lei 5.593/14. No dia 20, próximo domingo, as lojas também devem abrir suas portas novamente.

confira o calendário: