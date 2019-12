Comércio de Botucatu abre neste domingo até às 17 horas

Compras no comércio de Botucatu podem ser feitas neste domingo

O comércio de Botucatu ficará aberto neste domingo, dia 22. Segundo a agenda dos Sindicatos, as lojas devem funcionar das 9h00 às 17h00.

As datas foram alvo de acordo entre os Sindicatos que comandam a categoria. As lojas também estão abertas na segunda-feira, dia 23, até às 22h00

Neste sábado, 21, o comércio continuará com seu horário convencional, até às 17h00. No dia 24, véspera de Natal, o atendimento ao público ocorrerá das 9 às 17 horas.

As portas ficam fechadas nos dias 25 (Natal) e 01/01 (Ano Novo). Nos dias 26 de dezembro e 02 de janeiro, as portas do comércio tradicionalmente ficam abertas a partir 12h00.