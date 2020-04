Comerciantes que atuam em espaços públicos deixarão de pagar aluguel pelos próximos 3 meses, segundo a Prefeitura

A Prefeitura de Botucatu suspendeu na tarde desta segunda-feira, 06, o pagamento dos aluguéis de comerciantes que exploram, por processo de concessão, espaços públicos em Botucatu. A medida engloba Camelódromo, bancas de jornais, espaços do Mercadão Municipal, Rodoviária, Rio Bonito, entre outros.

A medida, segundo a Prefeitura, é para minimizar o impacto da chamada quarentena durante o período de combate ao coronavírus.

“Da mesma forma que trabalhamos para proteger a população do coronavírus, vamos fazer a nossa parte para amenizar os impactos da crise econômica para microempreendedores e empresas prestadoras de serviço”, disse Mário Pardini em sua página no Facebook.

Está decretada a suspensão pelos meses de abril, maio e junho, do pagamento dos aluguéis:

– De boxes, trailers e outros equipamentos de comida de rua ligados à administração municipal;

– De boxes do Camelódromo Municipal;

– De bancas de jornais e revistas ligadas à administração municipal;

– Dos boxes do Mercado Municipal;

– Das lanchonetes da Rodoviária e do Rio Bonito.

As parcelas do ISS fixo com vencimento em 30 de abril ficam prorrogadas para 29 de dezembro de 2020. O montante das parcelas do ISS estimado com vencimentos de 30 de abril a 29 de dezembro será dividido em 6 parcelas com vencimentos entre 31 de julho à 29 de dezembro.