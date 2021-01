Comerciantes de Botucatu farão carreata contra aumento do ICMS para veículos seminovos neste sábado, 09

Saída marcada para às 9h40 na Catedral

Comerciantes de Botucatu farão neste sábado, dia 09, uma carreata contra o aumento do ICMS para veículos seminovos. A concentração será a partir das 9h40, com saída de frente para a Catedral.

O evento em Botucatu conta com o apoio da FENAUTO, entidade que representa o setor de Lojistas Multimarcas de veículos seminovos e usados no Brasil. Vários estacionamentos e lojas de Botucatu confirmaram presença na carreata.

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sofrerá reajuste e impactará a compra de veículos novos e até usados. A partir do dia 15 de janeiro, a carga tributária de ICMS para carros usados saltará de 1,8% para 5,53%. Apesar de parecer pouco, isso significa um salto de 207% no imposto.

Confira abaixo a nota da FENAUTO

PARALISAÇÃO DE LOJISTAS MULTIMARCAS NO ESTADO DE SÃO PAULO

A FENAUTO – entidade que representa o setor de Lojistas Multimarcas de veículos seminovos e usados – no Brasil, comunica o seu apoio ao movimento de protesto que as suas entidades Afiliadas, no Estado de São Paulo, estão planejando realizar no próximo sábado, 09/01/2020, a partir das 10 horas, contra o aumento abusivo de 207% no ICMS sobre a compra e venda de veículos usados.

A entidade recomenda que essas manifestações aconteçam de forma pacífica, com o fechamento das lojas em 09/01, e a colocação dos veículos diante dos estabelecimentos, comunicando à população sobre o aumento brutal que, com certeza, irá prejudicar não só os comerciantes, mas também a população que deseja adquirir um carro usado. Ocasionalmente poderão ocorrer “carreatas” de lojistas em pontos de várias cidades, com o mesmo objetivo.

A FENAUTO vem, sem sucesso, desde fevereiro de 2020, tentando negociações com vários representantes do Governo do Estado de São Paulo, para discutir essa questão. Recentemente, em reunião com a Secretaria de Fazenda do Estado, foi fechado um acordo verbal, objeto de um comunicado conjunto da FENAUTO e FENABRAVE, onde o Governo do Estado se comprometia a manter as alíquotas vigentes para os lojistas que aderissem ao RENAVE – Registro Nacional de Veículos em Estoque. No entanto, esse acordo verbal foi quebrado com a publicação de recentes decretos por parte das autoridades do Estado.

A Federação lamenta esse tipo de atitude, por parte do Governo do Estado de São Paulo, em descumprir o acordo verbal, objeto do comunicado já citado, coloca toda a categoria em cheque com a sobrevivência do seu negócio, atingindo 12,5 mil lojas [multimarcas], e mais de 1,4 mil concessionárias, que empregam cerca de 300 mil pessoas, e geram impostos e tributos relevantes para a economia do Estado.

É inaceitável que, em uma situação de pandemia vivida pelo comércio, esses efeitos desastrosos sejam desconsiderados e ignorados por aqueles que, a princípio, deveriam defender os interesses da população.

A Federação permanece aguardando a resposta a seus incessantes pedidos de audiência, mas nesse momento, entende que uma manifestação que se iniciará em 11 de janeiro, não deve parar enquanto não forem revogados os decretos atuais.

Reiteramos o nosso apoio incondicional às nossas Afiladas do Estado de São Paulo e seguiremos lutando pela sobrevivência das atividades do comércio de veículos no Estado.

Ilídio dos Santos – Presidente