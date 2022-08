Começam as obras de terraplanagem e drenagem na estrada Odilon Cassetari em Botucatu

Teve início nos últimos dias o cronograma de obras na estrada Odilon Cassetari, conhecida como estrada do Véu de Noiva. A via será totalmente pavimentada, fazendo a ligação Gastão Dal Farra ao complexo da Represa do Rio Pardo.

A frente de trabalho começou com a etapa de terraplanagem e obras de drenagem. A obra será executada pela SEMAN Serviços de Engenharia, vencedora do processo licitatório.

O valor do convênio para as obras será de R$ 13,7 milhões, com recurso integralmente do DER. A estrada tem aproximadamente 4 km de extensão desde a confluência com a Rodovia Gastão Dal Farra até a represa do Rio Pardo.

Segundo publicação do Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, nesta segunda-feira, dia 22, houve uma reunião no canteiro de obras, onde foram definidas algumas prioridades.

Nesta reunião, nós definimos a prioridade para o remanejamento dos postes e troca de todo o sistema de distribuição de energia, por cabos compactos e postes de concreto. A CPFL se comprometeu a concluir o mais breve possível essas obras, já abrindo frente para a terraplanagem e obras de drenagem a serem executadas pela empresa Seman, que também que também ficará responsável pela pavimentação asfáltica dessa importante vicinal, disse Pardini.

A via ganhará equipamento de drenagem, base e asfalto, para melhorar o acesso ao complexo hídrico da Represa do Rio Pardo, que está em construção.

O caminho até o complexo Véu de Noiva e Represa do Rio Pardo ganhará também uma ciclovia rural, obra que será feita em paralelo com a pavimentação. O projeto de asfaltamento da via, com recursos do estado via DER (Departamento de Estradas e Rodagem), não prevê ciclovia, motivo da investida pelo poder executivo.

A alternativa encontrada pela Prefeitura será executada com recursos e mão de obra próprios do Município, através da Secretaria de Infraestrutura.

