Começam as obras de revitalização da Major Matheus

Tiveram início nesta segunda-feira, dia 29, as obras de revitalização da Rua Major Matheus, uma das mais importantes do comércio em Botucatu. A responsável pelas obras será a Construtora Mulotto, vencedora do processo licitatório.

A revitalização será feita um quarteirão por vez, começando pela área na frente da Escola Dom Lúcio. Haverá a remoção da calçada e depois a implantação de piso intertravado e tátil, com acessibilidade e paisagismo.

Não haverá mudanças no tamanho de calçadas e via. As obras se estenderão até a entrada da Secretária Municipal de Saúde, no pontilhão. Serão 10 meses de obras, segundo a Prefeitura.