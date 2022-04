Começam as obras de revitalização da Avenida Conde Serra Negra em Botucatu

As obras unem Prefeitura, DER, Sabesp, CPFL e Grupo Sanson. A revitalização é desejo antigo dos moradores da região leste e promete transformar uma das regiões mais tradicionais em um cartão postal de Botucatu.

Haverá o alargamento de parte das vias, drenagem, paisagismo e outros ajustes em quase 2 km de avenida. Essas obras darão mais mobilidade e segurança a motoristas e pedestres, valorizando ainda mais a região.

Iniciamos as obras de revitalização da Avenida Conde Serra Negra. Um novo cartão postal da nossa Cidade saindo do papel, para valorizar a região leste, melhorar a mobilidade da população com segurança e fluidez, e também com a implantação de galerias pluviais para a drenagem do local. Uma nova Avenida Conde Serra Negra vem aí, disse o Prefeito Mário Pardini.

A região leste recebeu nos últimos anos vários investimentos, como Avenidas do Anel Viário, viaduto, Escola de Tempo Integral, Residencial Cachoerinha, do recapeamento da Rodovia Alcides Soares, além de investimentos da iniciativa privada, disse o Prefeito Mário Pardini.

