Começa a reconstrução de gabiões da Rafael Sampaio em Botucatu

Teve início a construção de muros de gabião para proteção do talude da nova Ponte da Rua Rafael, um dos locais mais prejudicados com a chuva de 10 de fevereiro. A informação foi postada nesta quinta-feira, 05, pelo Prefeito de Botucatu Mário Pardini em sua página no Facebook.

O trabalho será feito em parceria com a Sabesp e vai contemplar a instalação de muros de gabião nas margens do Rio Lavapés. Além do suporte ao talude, onde está implantada a adutora de abastecimento de água, os gabiões darão suporte para a nova ponte que será construída no local.

“Além da adutora, existe um emissário de esgoto da Sabesp, que passa paralelo ao rio e tem que ser protegido. A empresa responsável pela obra já começou a limpeza da calha do Rio, que acumulou bastante entulho e material vegetal”, escreveu Pardini.

De acordo com Pardini e a Sabesp, os muros de contenção terão 3,5 metros de altura e serão implantados ao longo das margens, sob o tabuleiro da futura ponte. Com a mudança, a calha do rio terá 15 metros de comprimento.

“Será compatível com as exigências hidráulicas para o local. Nossa expectativa é para que em 180 dias esteja tudo pronto para a instalação do tabuleiro que retomará a ligação entre a Rua Curuzu e a região da Boa Vista”, completou Pardini.