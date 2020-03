Começa reconstrução da Ponte do Salgueiro, destruída pela chuva

A prefeitura de Botucatu deu início à reconstrução da Ponte do Salgueiro, importante ligação da região central da cidade com a Vila Maria. O contrato com a empresa Coteg foi assinado nesta quinta-feira, 12. A ponte foi uma das danificadas durante a forte chuva que atingiu a cidade de Botucatu no dia 10 de fevereiro deste ano.

“O projeto contempla total revitalização da ponte, que agora terá um vão maior para o escoamento da água do Rio Lavapés. Isso graças a instalação de uma nova aduela (anéis de concreto de grande dimensão) de 3,5 metros por 3 metros, que melhorará a cessão hidráulica do Rio”, disse o prefeito Mário Pardini.