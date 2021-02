Começa o recapeamento da Avenida das Hortênsias, no Convívio em Botucatu 

A Secretaria Municipal de Infraestrutura continua o trabalho de recapeamento em avenidas com importantes fluxos de veículos em Botucatu.

Após a finalização do recape na Avenida Vital Brasil, no Centro, é a vez da Avenida das Hortênsias receber o novo pavimento. Ao todo serão 10.457,17 metros quadrados de vias que receberão o novo asfalto.

“Além da nossa preocupação em levar asfalto a bairros que ainda possuem vias de terra, temos o cuidado de reparar com qualidade vias que apresentam desgastes no pavimento. Este é o caso da Avenida das Hortênsias. Estamos mais uma vez cumprindo com uma demanda importante da população, com o objetivo de melhorar a mobilidade dos condutores”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

As equipes iniciaram o trabalho na manhã desta segunda-feira, 15. A expectativa da Secretaria de Infraestrutura é de que até o fim da semana o trabalho seja finalizado.