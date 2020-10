Começa amanhã o horário eleitoral no rádio e TV

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e televisão para as eleições municipais em novembro começa nesta sexta-feira, dia 09. As veiculações serão divulgadas em dois formatos:

Horário de 10 minutos, que vão ao ar de segunda-feira a sábado, duas vezes ao dia (7h00 às 7h10 e 12h às 12h10). Estes espaços serão usados para mostrar os candidatos a prefeito e vereadores se intercalando nos dias.

Também haverá propaganda eleitoral por meio de spots comerciais, com duração de 30 segundos ou um minuto cada, que serão exibidos ao longo da programação das emissoras. Para as inserções, cada emissora de rádio e televisão vai destinar 70 minutos diários.

Na TV em Botucatu

Em Botucatu os eleitores poderão assistir ao horário eleitoral gratuito com os candidatos na TV pela primeira vez na história. Após manifestar interesse e preencher os requisitos exigidos pela Justiça Eleitoral, a TV Câmara foi autorizada a transmitir o conteúdo da campanha eleitoral a prefeito/prefeita e vereadores/vereadoras da cidade.

O programa eleitoral, segundo informações da TV Câmara, será exibido de segunda a sábado, das 13h00 às 13h10 e das 20h30 às 20h40 na TV Câmara Botucatu (canal 31.3 da rede aberta digital e canal 2 da Claro Net TV).

Já a propaganda através das inserções será feita de segunda a domingo e segue critérios bem específicos: serão 70 minutos diários (42 min para prefeito/prefeita e 28 min para vereadores/vereadoras), em inserções de 30 segundos distribuídas em blocos ao longo do dia (manhã, tarde e noite).