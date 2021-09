Com uma linha própria de produtos, Bella Paris chegou em Botucatu para perfumar a cidade

Todo mundo gosta de sentir um aroma agradável, não é? Seja no ambiente ou, principalmente, em outra pessoa. Pensando nisso, o casal Isabela Martinez e Thiago Martinez criou a Bella Paris, que nasceu na cidade de Avaré.

“A empresa é uma ideia antiga, desde quando estava na faculdade de farmácia, me identifiquei muito com a área de cosmetologia. Antes de concluir o curso, me mudei para a Europa, mais precisamente em Portugal, e tive mais contato com saboarias, perfumarias artesanais e me identifiquei mais ainda. Quando voltamos para o Brasil, começamos a desenvolver esse projeto, que deu muito certo”, contou a empresária ao Acontece Botucatu.

“A ideia de expandir nosso trabalho para Botucatu começou em 2020, mas por conta da pandemia acabamos adiando para 2021. Vimos um grande potencial aqui, o comércio está em expansão e a cidade é muito bem administrada. Além disso, temos muitos clientes que já compram bastante pelo site, então sentimos a necessidade de uma Bella Paris em Botucatu”, explicou ela.

A Bella Paris, marca já consolidada na região de Avaré, conta com uma linha de perfumaria fina, inspirada nas fragrâncias importadas. Importante ressaltar, que todos são parfum, tendo uma ótima fixação. Eau de Parfum é um tipo de perfume, com uma quantidade de essência e óleos aromáticos bastante forte. Eau de parfum é um termo francês e caracteriza um perfume com a essência bastante concentrada, diferente de outros, como o eau de cologne e o eau de toilette.

Outro ponto forte da Bella Paris é uma linha exclusiva de aromatizadores de ambientes. Um ambiente perfumado mexe com os sentidos, já que os aromas são responsáveis pelo tipo de conexão que criamos com um espaço. O aromatizador de ambientes serve para deixar qualquer lugar mais agradável e também ajuda a completar a sensação de conforto, podendo ser o detalhe que falta para tornar os momentos em casa mais gostosos. E na Bella Paris são diversas opções de fragrâncias e ótima qualidade.

“Temos também uma linha de cosméticos bem completa, produtos de SPA, Skin Care natural, como máscaras e sabonetes de argila, sabonetes feitos com extratos naturais, em formatos de frutas e flores também. Além de uma linha baby e kids que é maravilhosa”, disse Isabela.

A linha completa de produtos conta com mais de 250 opções, que podem ser vistas na loja virtual da empresa, no endereço bellaparis.com.br, que faz a venda para todo o Brasil. Um grande diferencial da marca, é que nenhum produto é testado em animais.

A nova estrutura em Botucatu foi inaugurada nesta quinta-feira, 23 de setembro de 2021, na Avenida Dom Lúcio, 575, cruzamento com a Visconde do Rio Branco, no centro da cidade. O funcionamento será presencial. De segunda a sexta das 9h00 às 19h00 e aos sábados das 9h00 às 18h00, seguindo todos os protocolos de segurança.

O telefone de contato, que também é um WhatsApp é (14) 99677-4574