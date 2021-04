Com caso suspeito de dengue, Jd. Itamarati terá nebulização nesta quinta

A Vigilância Ambiental em Saúde realizará na próxima quinta-feira, 01, a nebulização (aplicação de inseticida) em 16 quarteirões do Jardim Itamarati/Jardim Ipê, região Norte. A ação ocorrerá por conta de um caso suspeito e outro confirmado de dengue na região. A aplicação do inseticida será realizada entre 17 e 18h30 horas. Em caso de chuva ou ventos fortes a ação será reagendada. Os agentes de combate as endemias realizaram a atividade de controle de criadouros de mosquitos no bairro e a busca ativa de novos casos suspeitos.

É importante que a população procure atendimento médico ao aparecimento de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, dores musculares, manchas vermelhas na pele, cansaço e indisposição, pois se houver a suspeita de dengue ou de outra arbovirose (Zika vírus ou Chikungunya). O caso será notificado e as ações para quebrar o ciclo de transmissão serão desencadeadas oportunamente. Em 2021 foram confirmados 9 casos positivos de dengue.

Aplicação do inseticida

A atividade de nebulização consiste na aplicação de inseticida a ultra baixo volume (dosagem não prejudicial às pessoas e animais) que tem por objetivo matar os mosquitos adultos possivelmente infectados com o vírus da dengue. Para aplicação do produto será utilizado um mini gerador de aerossol, acoplado a um veículo, portanto os moradores não necessitarão sair das residências durante a atividade, necessitando apenas deixar portas e janelas abertas para melhor ação do inseticida.

O produto agirá penas no momento da aplicação, portanto a eliminação das condições favoráveis à proliferação do Aedes aegypti através da manutenção adequada dos recipientes com água parada, ainda é a melhor forma de combate a dengue.