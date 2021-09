Coleta Seletiva ‘porta a porta’ será expandida para 90% da área urbana de Botucatu em outubro

A Prefeitura de Botucatu está expandindo o serviço de Coleta Seletiva na Cidade. A partir de outubro, a maior parte (90%) da área urbana municipal será atendida pelo serviço porta a porta.

A coleta seletiva, método que otimiza os processos de destinação do lixo com a separação daquilo que pode ser reciclado, além de contribuir com o meio ambiente, também gera emprego e renda na Cooperativa dos Agentes Ambientais de Botucatu.

Os materiais aptos a serem coletados são os seguintes:

– Papeis: revistas, papelão, embalagens longa vida, sulfite, cadernos, etc;

– Plásticos: copos, garrafas, tubos em PVC, sacolas, embalagens de produtos alimentícios, estrutura de eletrodomésticos, etc;

– Vidros: garrafas, copos, pratos, etc;

– Metais: tampas, latas, panelas sem cabo, ferragens, arames, canos, janelas, portões, etc.

Outra opção para os munícipes é o descarte de materiais recicláveis nos Pontos de Entrega Voluntária, os PEVs, instalados em diversos locais de Botucatu. Os PEVs são contêineres azuis com cerca de mil litros de capacidade, autoexplicativos, nos quais os materiais recicláveis podem ser depositados.

Confira o dia e o horário da Coleta Seletiva em seu bairro, e a localização dos PEVS no link https://corpus.com.br/coletaseletivabotucatu/

Mais informações:

Secretaria Municipal do Verde

Rua Lourenço Carmello, 180 – Jardim Paraiso (Poupatempo Ambiental)

Telefone: (14) 3811-1533

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Rodovia Marechal Rondon – SP 300 – KM 248 – S/N – Vila Juliana (atrás do Posto da Polícia Ambiental)

Telefone: (14) 3811-1502