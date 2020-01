Neste fim de semana dezenas de clientes da Pacaembu Construtora concretizaram o sonho da casa própria.

Com muita organização e comodidade, todos assinaram o contrato de aquisição de uma unidade residencial no residencial Vida Nova Botucatu, comercializado pela Pacaembu.

Agora, de fato, eles são donos dos imóveis que terão as obras iniciada nas próximas semanas. Confira as fotos do atendimento deste sábado.